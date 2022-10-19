Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга поддерживают работников заводов в области машиностроения, в том числе автомобильных предприятий. Об этом 19 октября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Сотрудник завода Hyundai в Петербурге за сборкой автомобилей Дарья Драй © ИА REGNUM

После сообщения о том, что петербургский завод Toyota закроется, в ноября-декабре 2022 года планируется провести организационно-штатные мероприятия. Те, кто увольняется по соглашению сторон, получат большие компенсационные выплаты и сохранят полис ДМС. Оно будет действовать в течение года после увольнения.

«Работодатель компенсирует расходы на обучение или переобучение сотрудников. Мероприятия по содействию в трудоустройстве сотрудникам завода будут проходить в рамках Совместного плана Службы занятости населения и ООО «Тойота Мотор», — отметил Москаленко.

Вице-губернатор напомнил, что с мая текущего года работает консультационный пункт службы занятости населения на петербургском заводе компании Nissan, недавно объявившей о продаже своих российских активов подконтрольным государству хозяйственным структурам. Для сотрудников организуют временную занятость. Сокращать штат на предприятии не планируют.

При этом общая социально-экономическая ситуация в городе пока стабильная.

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