Нижний Новгород, , 17:39 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» в матче 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Илья Агапов, Даниил Пенчиков, Никита Каккоев, Илья Жигулев, Виктор Александров, Мамаду Майга, Иброхимхалил Юлдошев, Милсон, Момо Янсане, Вячеслав Кротов.

«Краснодар»: Станислав Агкацев, Сергей Петров, Вячеслав Литвинов, Сергей Бородин, Кристиан Рамирес, Кевин Пина, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Ильзат Ахметов.