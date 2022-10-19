Джакарта, 19 октября 2022, 17:44 — REGNUM В Джакарте загорелся и рухнул купол Большой мечети Исламского центра, сообщает 19 октября агентство ANTARA.
По данным агентства, пожар начался во время ремонта крыши. Искры от электроинструментов сильным ветром отнесло на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился. Происшествие вызвало панику среди местных жителей.
Власти провинции Северная Джакарта подтвердили факт пожара и разрушения.
Данных о пострадавших пока нет, огонь до сих пор потушить не удаётся.