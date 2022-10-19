Джакарта, 19 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Джакарте загорелся и рухнул купол Большой мечети Исламского центра, сообщает 19 октября агентство ANTARA.

alhafis Джакарта

По данным агентства, пожар начался во время ремонта крыши. Искры от электроинструментов сильным ветром отнесло на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился. Происшествие вызвало панику среди местных жителей.

Власти провинции Северная Джакарта подтвердили факт пожара и разрушения.

Данных о пострадавших пока нет, огонь до сих пор потушить не удаётся.