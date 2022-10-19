Воронеж, 19 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. 19 октября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче ФОНБЕТ Кубка России сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квинси Промес

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Арам Петросян и Владислав Назаров.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Алексей Городовой, Василий Черов, Сергей Божин, Даниил Черняков, Алихан Шаваев, Андрей Мендель, Аслан Дашаев, Матвей Ивахнов, Михаил Смирнов, Максим Максимов, Руслан Магаль.

«Спартак»: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Николай Рассказов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Данила Пруцев, Даниил Зорин, Павел Маслов, Антон Зиньковский, Квинси Промес, Шамар Николсон.