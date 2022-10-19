Казань, , 18:08 — REGNUM На площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» 19 октября собрались представители аграрных предприятий Татарии. Глава республики Рустам Минниханов поздравил их с профессиональным праздником и отметил достойные результаты труда.

Урожай Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он напомнил, что в Татарии в 2022 году собрали более 5 млн тонн зерновых, урожайность составила 36,8 ц/га. Обеспечен валовый сбор маслосемян в количестве 600 тыс. тонн, картофеля — 800 тыс. тонн, овощей — 260 тыс. тонн, сахарной свеклы — 1,8 млн тонн. Для продуктивной зимовки скота заготовили достаточное количество кормов.

«Такой каравай после прошлогодней засухи — бесценен», — сказал Минниханов.

Был отмечен и труд животноводов Татарии, которые сохраняют лидерство по производству молока в стране. В этом году ожидают произвести 1,98 млн тонн молока и 540 тыс. тонн мяса. На 2023 год поставлена задача нарастить производство молока до 2 млн тонн, мяса — до 550 тыс. тонн.

Немаловажную роль в развитии села играют малые формы хозяйствования, подчеркнул глава Татарии. Всего в республике действуют 470 тыс. личных подсобных хозяйств и более 4 тыс. фермерских хозяйств. На их поддержку ежегодно направляется 2 млрд рублей. Такая помощь будем оказываться и в будущем, заверил Минниханов.

«Поздравляю работников агропромышленного комплекса с праздником. Хочу искренне поблагодарить за упорный труд, вклад в развитие Татарстана, пожелать крепкого здоровья, новых достижений», — заключил руководитель региона.

ИА REGNUM напоминает, Татарии планируют выделить дополнительные средства из федерального бюджета в объеме 679 млн рублей.

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