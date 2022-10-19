Ярославль, , 17:35 — REGNUM Апелляцию на приговор экс-заммэру Ярославля Ринату Бадаеву рассмотрят в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Ринат Бадаев Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник осуждённого Бадаева подал ходатайство об изменении территориальной подсудности апелляционного рассмотрения уголовного дела, сославшись на то, что имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда.

Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции 19 октября отказал защитнику чиновника в изменении территориальной подсудности апелляционного рассмотрения уголовного дела. Это значит, что апелляцию будет рассматривать Ярославский областной суд.

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