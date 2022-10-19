Волгоград, , 17:31 — REGNUM Оперативный штаб во исполнение указа президента РФ создан в Волгоградской области, сообщает 19 октября пресс-служба администрации региона.

Администрация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

Возглавил оперштаб губернатор Андрей Бочаров. В состав также вошли представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов МВД России, а также Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФСБ РФ, Росгвардии, представители органов власти, органов местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении в ряде регионов в том числе Волгоградской области, режима (уровень повышенной готовности). Документ предусматривает усиление охраны общественного порядка, введение особого режима работы объектов инфраструктуры и контроля за ними, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра