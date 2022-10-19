Москва, , 17:29 — REGNUM Совфед утвердил указ президента РФ о введении военного положения на новых территориях России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Решение принято единогласно 159 сенаторов проголосовали «за».

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Путин четко аргументировал введение военного положения в четырех новых субъектах РФ… Киев уже перешел к террористическим методам», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она уверена, что военное положение позволит быстрее продвинуться к достижению главной цели — движению новых регионов к мирной жизни, без страха бомбежек.

Профильные комитеты Совфеды обсудили указ и рекомендовали утвердить указ, по решению палаты вопрос был включен в повестку верхней палаты парламента.

«Решение президента является правильным», — сказал глава комитета Совфеда Виктор Бондарев, отметив, что принятие решения позволит ускорить ход специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что на территории РФ применяются военные силы. Указом с 20 октября вводится военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства издал указ N 757 на основании своих конституционных полномочий. Внесение изменений в законодательство не требуется, отметили в Совфеде.

По итогам обсуждения принято постановление. Постановление направляется главе государства.