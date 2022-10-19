Вологда, 19 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Многодетные отцы, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, вернутся домой. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Правительство Иркутской области Иркутск, мобилизация

«Как руководитель оперативного штаба в Вологодской области я принял решение вернуть из воинских частей и учебных центров Минобороны всех вологжан, имеющих троих детей и призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее заседание Призывной комиссии области будет проведено в ближайшее время, все решения будут зафиксированы», — написал губернатор.

По данным военного комиссариата области, в настоящий момент насчитывается свыше 50 таких вологжан.

«В ближайшее время все они вернутся к своим женам и детям. Убежден: дома они принесут не меньше пользы, чем на передовой», — подчеркнул Кувшинников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках частичной мобилизации в Вологодской области призвали более двух тысяч человек.