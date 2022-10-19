Оренбург, 19 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. 19 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России одержал уверенную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 4:2.

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Воробьев (20’ пенальти), Степан Оганесян (31’), Владиир Полуяхтов (45+1’) и Александр Павловец (71’). Голы «Ахмата» забили Гамид Агаларов (11’) и Влдаимир Ильин (39’ пенальти). На 75-й минуте нападающий грозненского клуба Агаларов был удален с поля.

Составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Павловец, Хотулев (Эктов, 83’), Стаматов (Аюпов, 76’), Башич, Полуяхтов, Ковалев, Воробьев (Мансилья, 66’), Оганесян (Шершов, 76’), Марин.

«Ахмат»: Опарин, Карапузов, Семенов, Журавлев, Харин (Якуев, 66’), Камилов (Кадыров, 66’), Иналкаев, Трошечкин, Ильин (Ибишев, 88’), Фольмер, Агаларов.