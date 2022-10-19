Москва, , 17:24 — REGNUM Призывная комиссия обязана отменить решение о мобилизации многодетных отцов на основании свидетельств о рождении детей, отметил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 октября в закрытом для СМИ режиме на пленарном заседании Госдумы обсуждается вопрос о предоставлении многодетным отцам отсрочки от мобилизации.

«Родственники должны принести свидетельства о рождении троих детей в призывную комиссию и она обязана отменить решение о мобилизации, после чего гражданина должны вернуть домой», — отметил Якубовский в своём телеграмм-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: 9,5 тыс. ошибочно мобилизованных вернулись домой