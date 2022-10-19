Москва, 19 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Призывная комиссия обязана отменить решение о мобилизации многодетных отцов на основании свидетельств о рождении детей, отметил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 октября в закрытом для СМИ режиме на пленарном заседании Госдумы обсуждается вопрос о предоставлении многодетным отцам отсрочки от мобилизации.

«Родственники должны принести свидетельства о рождении троих детей в призывную комиссию и она обязана отменить решение о мобилизации, после чего гражданина должны вернуть домой», — отметил Якубовский в своём телеграмм-канале.