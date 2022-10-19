Мурманск, , 17:23 — REGNUM В Мурманской области пока не будут вводить ограничений, связанных с обеспечению безопасности ее жителей. Об этом в видеообращении заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Gov-murman.ru

«Мы не вводим никаких ограничений обычной жизни. Органы правопорядка, специальные службы и органы власти всех уровней в ежедневном режиме делают все необходимое для безопасности жителей и стабильности экономики», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Путин расширил полномочия глав регионов.