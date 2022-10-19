Херсон, 19 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. На период действия военного положения в Херсонской области власть в регионе переходит к военным, сообщил 19 октября журналистам врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, гражданская администрация остаётся работать совместно с военными.

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», — сказал он.

При этом он пояснил, что из-за изменения длительности светового дня может измениться время комендантского часа.

«День уменьшается, ночь увеличивается. Очевидно, какая-то сдвижка будет, но пока такой особой надобности нет», — сказал Сальдо.

«Коммунальные службы работают все, как обычно, в обычном режиме, это вы видите по городу. Всё, что нужно для того, чтобы те, кто ещё не уехал, получал обычные свои условия, к которым они привыкли. Городской транспорт работает, убирается город, подаётся энергоснабжение, газоснабжение», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей РФ.