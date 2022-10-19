Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга примут комплекс мер по обеспечению безопасности в общественном транспорте в связи с ведением в регионе режима базовой готовности. Об этом сообщил 19 октября корреспонденту ИА REGNUM представитель городского комитета по транспорту.

Общественный транспорт на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Принимается комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов транспорта, вводятся дополнительные проверки. Введение ограничений в работе общественного транспорта, а также ограничений на пересечение границ Петербурга воздушным и железнодорожным транспортом на текущий момент не предусмотрено», — сказал собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что указом президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года в Петербурге и большинстве других регионов РФ, находящихся на достаточном удалении от зоны проведения СВО, введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В их числе — усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.