Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга примут комплекс мер по обеспечению безопасности в общественном транспорте в связи с ведением в регионе режима базовой готовности. Об этом сообщил 19 октября корреспонденту ИА REGNUM представитель городского комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт на Невском проспекте

«Принимается комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов транспорта, вводятся дополнительные проверки. Введение ограничений в работе общественного транспорта, а также ограничений на пересечение границ Петербурга воздушным и железнодорожным транспортом на текущий момент не предусмотрено», — сказал собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что указом президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года в Петербурге и большинстве других регионов РФ, находящихся на достаточном удалении от зоны проведения СВО, введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В их числе — усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.