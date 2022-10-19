Ростов-на-Дону, , 17:19 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, обращаясь к землякам, назвал ситуацию на Дону контролируемой.

Василий Голубев Kremlin.ru

«В соответствии с указом президента РФ сегодня [19 октября] в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введён средний уровень реагирования. Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства», — отметил глава региона.

Голубев обратил особое внимание на то, что для граждан особых изменений не предусмотрено.

«В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы. Обо всех новых решениях и о том, какие дополнительные меры будем вводить — в рамках тех полномочий, которыми сегодня своим указом наделил регионы глава государства, обязательно буду вас информировать», — сказал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России введен средний уровень реагирования.