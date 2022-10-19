Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Власти Индии не допустили фотожурналистку информационного агентства Reuters на рейс в США, где она планировала присутствовать на церемонии вручения Пулитцеровской премии, сообщает 19 октября агентство.

Фотоаппарат

Фотожурналист Санна Иршад Матту из Индии вошла в команду Reuters из четырех человек, которая получила Пулитцеровскую премию 2022 года за освещение событий в Индии во время пандемии коронавируса.

По словам Матту, у которой есть индийский паспорт, вечером 18 октября она была остановлена на иммиграционном контроле в аэропорту Нью-Дели. Ей запретили отправиться в США, несмотря на наличие действующей визы и билета.

«Возможность присутствовать на церемонии награждения выпадает всего раз в жизни», — с сожалением написала Матту в Twitter.

Власти Индии пока официально не объяснили причину запрета на выезд женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, Пулитцеровскую премию 2019 года за международные репортажи получили репортеры Reuters, арестованные и осужденные властями Мьянмы.

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