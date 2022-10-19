Ульяновск, , 17:18 — REGNUM В Ульяновске правоохранители изъяли крупную партию наркотиков — около 5 кг. Следствие считает, что их планировалось реализовать в трёх регионах Поволжья. Под следствие попала жительница Пензенской области. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала 35-летняя жительница Пензенской области, которую задержали совместно с УФСБ при силовой поддержке бойцов «Грома». В полиции отмечают, что правоохранители остановили автомобиль, в котором, по оперативной информации, перевозились наркотики. Пакет с запрещённым средством был обнаружен при осмотре салона.

По версии следствия, женщина через так называемые «закладки» получала крупные партии наркотиков и фасовала их для розничной продажи в трёх регионах — Ульяновской области, Мордовии и Пензенской области.

При обыске по месту жительства обвиняемой правоохранители изъяли около 4 кг наркотиков, электронные весы и упаковку, в лесу обнаружено несколько закладок с оптовыми партиями запрещённого вещества. В полиции сообщают, что всего изъято порядка 5 кг наркотических средств растительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области осудили жителя Липецкой области, которого уличили в перевозке крупных партий наркотиков. У него изъято более 4,5 кг запрещённых веществ.

Подробнее: Липецкого наркокурьера осудили в Ульяновске за доставку 4,5 кг наркотиков