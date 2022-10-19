Владимир, 19 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Оперативный штаб по исполнению поручения президента РФ о введении уровня повышенной готовности создадут во Владимирской области. Об этом в социальных сетях 19 октября сообщил губернатор Александр Авдеев.

https://avo.ru Александр Авдеев

Возглавит оперативный штаб глава региона.

«Как установлено статьёй 102 Конституции РФ, указ должен быть утверждён Советом Федерации. По его утверждении в регионе будет создан оперативный штаб по исполнению поручения Президента под моим руководством. Буду сообщать жителям о принимаемых администрацией области решениях», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, а в Центральном и Южном федеральных округах — уровня повышенной готовности.