Оттава, , 18:21 — REGNUM Канада решительно поддерживает решение Швеции присоединиться к НАТО. Как арктические страны, у нас общие интересы, и мы тесно сотрудничаем в продвижении циркумполярного сотрудничества, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо, приветствуя нового премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте пресс-службы премьер-министра Канады.

Джастин Трюдо (сс) Presidencia de la República Mexicana

«От имени правительства Канады я поздравляю Ульфа Кристерссона с избранием на пост нового премьер-министра Швеции. Я с нетерпением жду начала совместной работы с Кристерссоном, чтобы продолжить выстраивание отношений между нашими двумя странами, основанных на долгой истории сотрудничества, прочных связях между людьми и общих приоритетах», — указано в сообщении.

Премьер-министр Канады указал на то, что североамериканская страна рассчитывает на сотрудничестве в Арктике. Также он добавил, что поддерживает решение Стокгольма присоединиться к НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон стал 35-м премьер-министром Швеции.

Читайте также: Новым премьер-министром Швеции выбран Ульф Кристерссон