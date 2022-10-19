Москва, 19 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы обсудили с замминистра обороны РФ НиколаемПанковым порядок отмены решений призывных комиссий о мобилизации, отметил депутат от думской фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Как сообщалоИА REGNUMранее, 19 октября в закрытом для СМИ режиме парламентарии должны обсудить вопрос о предоставлении многодетным отцам отсрочки от мобилизации.

«На пленарном заседании Госдумы, с заместителем министра обороны РФ обсудили порядок принятия таких решений. Алгоритм возврата ошибочно мобилизованных следующий — призывная комиссия региона, которую возглавляют губернаторы, должна отменять решения нижестоящих призывных комиссий. Такими полномочиями они наделены. На сегодняшний день, таким образом, вернули 9500 ошибочно мобилизованных граждан», — отметил Якубовский в своём телеграмм-канале.