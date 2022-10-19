Херсон, 19 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. О мобилизации в Херсонской области речь на данный момент не идёт, об этом журналистам заявил 19 октября заместитель губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Пока о мобилизации речи не идет», — приводит слова Стремоусова ТАСС.

Он также сообщил, что панических настроений у жителей региона на наблюдается, ситуация стабильная.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в четырёх российских регионах, в том числе в Херсонской области, вводится военное положение. Ранее власти региона сообщили, что управление будет осуществляться ими совместно с военными.