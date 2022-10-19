Казань, , 17:13 — REGNUM 23-летний российский опорный полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев перенеуспешно перенес операцию на крестообразной связке правого коленного сустава. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба «Рубина».

Леон Мусаев получил повреждение 25 сентября в матче Первой Лиги 2022/23 с ярославским «Шинником» (0:1). Футболист покинул поле на 43-й минуте матча.

В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

За «Рубин» Мусаев выступает с 29 января 2021 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 500 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 700 тысяч евро.