Херсон, 19 октября 2022, 17:09 — REGNUM Херсонская область после введения здесь военного положения будет управляться администрацией совместно с военными. Об этом 19 октября сообщил журналистам врио главы администрации региона Владимир Сальдо.
При этом он подчеркнул, что все коммунальные службы будут работать в обычном режиме — и сейчас работает городской транспорт, подаётся электроэнергия, ведётся уборка улиц.
Как сообщало ИА REGNUM, Указом президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях вводится военное положение с 20 октября. С 19 октября власти Херсонской области приступили к организованному вывозу жителей из районов правого берега Днепра.