Херсон, 19 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Херсонская область после введения здесь военного положения будет управляться администрацией совместно с военными. Об этом 19 октября сообщил журналистам врио главы администрации региона Владимир Сальдо.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем. Мы перевели практически весь аппарат военно-гражданской администрации на левый берег, они там будут работать», — сказал Сальдо.

При этом он подчеркнул, что все коммунальные службы будут работать в обычном режиме — и сейчас работает городской транспорт, подаётся электроэнергия, ведётся уборка улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, Указом президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях вводится военное положение с 20 октября. С 19 октября власти Херсонской области приступили к организованному вывозу жителей из районов правого берега Днепра.