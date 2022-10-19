Волгоград, 19 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Дополнительные места для размещения беженцев создадут в Волгоградской области, сообщает 19 октября пресс-служба администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

Власти развернут на первом этапе до одной тысячи мест для приёма жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Ситуация остается непростой. В этой связи поручаю принять меры по созданию на территории Станично-Луганского района и муниципальных образований Волгоградской области дополнительных мест для размещения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за агрессивных действий киевских властей», — поставил задачу губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх новых субъектах РФ президент Владимир Путин ввёл военное положение.