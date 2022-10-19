Челябинск, 19 октября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Челябинске юрист Владимир Казанцев осуждён к лишению свободы за мошенничество. Приговор 19 октября вынес Советский районный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, он получил от одного бизнесмена 500 тыс. рублей за то, чтобы повлиять на решение Арбитражного суда. При этом оказать такое влияние он не мог.

Суд назначил подсудимому четыре года колонии общего режима. В зале суда его взяли под стражу.