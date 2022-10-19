Саратов, 19 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. На период ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда по маршруту Саратов — Москва. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Дарья Антонова ИА REGNUM В вагоне поезда

В филиале ОАО «РЖД» пояснили, что дополнительные поезда в ноябре вводятся ввиду повышенного спроса.

Из Саратова в столицу РФ запускают дополнительные рейсы 2 и 6 ноября в 20:11 (местное время). Из Москвы поездки намечены на 3 и 7 ноября в 20:00 (мск).

Ранее ИА REGNUM передавало, дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург запустят из Саратова с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.

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