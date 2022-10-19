Херсон, , 17:12 — REGNUM Более семи тысяч мирных жителей Херсонской области уже перемещены на левый берег Днепра после объявления о вывозе людей из опасной зоны, сообщил 19 октября врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что вывоз мирных жителей с правобережья Днепра проводится для их безопасности и облегчения задач военных.

По словам Владимира Сальдо, обстановка в Херсоне спокойная, российская группировка «очень серьезная и сильная».

«Но людей мы вывозим для того, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население», — добавил он.

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