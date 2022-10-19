Вашингтон, 19 октября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Южнокорейские и американские военнослужащие 19 октября отработали навыки по установке плавучих мостов для переправы танков и другой бронетехники через реки, что стало частью более масштабных совместных военных учений, вызвавших критику Северной Кореи, сообщает Reuters.

Pacom. mil Учения США и Южной Кореи

Учения с использованием южнокорейских боевых вертолетов, танков и другой техники прошли на реке Намхан, расположенной к югу от Сеула.

Согласно данным министерства обороны Южной Кореи, в учениях были задействованы порядка тысячи южнокорейских и американских военнослужащих, а также около 50 танков и другой бронетехники, включая истребители KF-16, боевые вертолеты Apache и Cobra.

Как сообщало ИА REGNUM, войска КНДР провели артиллерийские стрельбы, направленные на предупреждение соседа по полуострову о недопустимости провокационных действий южнокорейской армии.