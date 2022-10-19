Таллин, , 17:03 — REGNUM Принятое парламентом Эстонии заявление об объявлении России страной, якобы «спонсирующей терроризм», близоруко и не изменит ситуацию к лучшему. Об этом глава эстонского фонда «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд заявил на своей странице в соцсетях.

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Он добавил, что данное заявление принесет Эстонии только вред, если учитывать возможности страны по собственной защите и весьма неочевидное желание НАТО защищать ее в случае открытого вооруженного конфликта с Россией.

«Об этих вещах честно и открыто говорить у нас не является политически корректным, однако, по моей оценке, данное заявление является актом близорукости», — считает Вооглайд. Он добавил, что «любое нагнетающее напряжение выступление, которое в реальности не меняет абсолютно ничего, не просто бессмысленно, но и в положении, когда Россия проводит мобилизацию, а у Эстонии отсутствует возможность независимой самозащиты и у НАТО план/готовность/желание Эстонию защищать, наносит прямой вред Эстонии» — подчеркнул глава фонда.