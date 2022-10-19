19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Дарья Драй, , 23:43 — REGNUM Масштабная выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI–XX веков» открылась в Корпусе Бенуа Государственного Русского музея, передает 19 октября корреспондент ИА REGNUM. Её тематика созвучна тому сложному времени, современниками которого мы являемся.

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспозиция является частью проекта «Художники о войне и мире», состоящего из двух разделов — «Картины военной жизни» и «Дом и семья. Картины мирной жизни», последняя откроется позднее. На выставке зрители смогут увидеть 120 предметов из коллекции Русского музея: живописные полотна, произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков. Среди них — работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других выдающихся художников.

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспозиция «Картины военной жизни» построена в соответствии с хронологией событий российской истории от средневековья до середины ХХ века. Она состоит из 20 тематических разделов, иллюстрирующих важные вехи в жизни нашей страны, связанные с военными испытаниями.

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонат выставки «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонат выставки «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что Русский музей обладает большой коллекцией произведений на батальные сюжеты и на темы, связанные с армейской повседневностью. При этом значительная часть подобных работ обычно находится в фондах и нечасто показывается зрителям. Выставка «Картины военной жизни» призвана продемонстрировать, главным образом, редко экспонируемые произведения военной тематики.

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент картины Казимира Малевича «Конная коллесница» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Картина Александра Дейнека «Сгоревшая деревня» Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонат выставки «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонат выставки «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент картины Гелия Коржева «Влюбленные» Дарья Драй © ИА REGNUM

Картина Гелия Коржева «Влюбленные» Дарья Драй © ИА REGNUM

«В 2021–2022 годах эта выставка в несколько расширенном составе экспонировалась в филиале Русского музея в Малаге (Испания), где имела большой успех у публики», — заметили в музее.

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Картины военной жизни» в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что увидеть выставку можно будет до 16 января 2023 года.