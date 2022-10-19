Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 17:00 — REGNUM На Ямале в вахтовом поселке Сабетта реализуется ряд важных арктических проектов и существует необходимость создания специального аварийно-спасательного центра. Создание новой структуры обсудили 19 октября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава МЧС России Александр Куренков.

Дмитрий Артюхов и Александр Куренков осматривают Сабетту Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Сабетте работает крупный завод по добыче, сжижению и поставкам природного газа «Ямал СПГ». При этом наземное транспортное сообщение с Большой землёй здесь отсутствует и попасть сюда можно только по воздуху или морю.

Дмитрий Артюхов и Александр Куренков осмотрели территории предполагаемого строительства арктического комплексного аварийно-спасательного центра и размещения авиационного звена ведомства. Новая структура необходима, так как это повысит скорость реагирования в случае нештатных ситуаций, ведь доставка аэромобильной группировки спасателей в Сабетту из Красноярска занимает около пяти часов.

«Центр должен быть укомплектован спецтехникой, предназначенной для работы в северных условиях. А специалисты — быть в готовности реагировать на ЧС при эксплуатации морских судов, проводить спасательные и поисковые работы, ликвидировать аварийные разливы», — подчеркнул Александр Куренков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале 19 октября 2022 года создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале создан штаб по безопасности региона