Москва, 19 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Владимир Путин поручил Народному фронту и проекту взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ взять под контроль поддержку семей мобилизованных.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

«Поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом и движением #МЫВМЕСТЕ, волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки тем, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации: детям, родителям, жёнам, близким людям всех наших защитников», — заявил президент на заседании Совета безопасности РФ.