Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Петербургский политолог Юрий Светов объяснил, в чём состоит значимость работы специального координационного совета, учрежденного указом главы российского государства. Об этом 19 октября эксперт рассказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Здание правительства России Pepijn Schmitz

Президент РФ Владимир Путин поручил создать координационный совет, который призван мобилизовать экономику в интересах спецоперации. Светов отметил, что решение это немного запоздалое.

«Его нужно было ещё раньше создавать. Этот координационный совет нужен, потому что мы работаем сейчас в совсем других условиях. Прекрасно, что экономика России не оправдала надежды, которые на неё возлагали наши «друзья». Они надеялись, что эти 11 тысяч санкций сразу же развалят нашу экономику, и всё остановится», — подчеркнул политолог.

Светов добавил, что сейчас, тем не менее, приходится напрягать все силы, искать новые каналы поставок всякого рода комплектующих, оборудования, новые каналы, куда поставлять готовую продукцию. Это требует оперативных и нестандартных решений.

«Получается, что годящийся для мирного времени порядок всяких тендеров, конкурсов и прочих вещей, он затрудняет возможность работы экономики в новых условиях. Ну, вот эта история, когда там в 20 раз говорят повысились цены на то снаряжение, которое необходимо военным. То есть сразу же возникают люди, которые хотят заработать на всех этих вещах. Задача — сделать так, чтобы такого рода злоупотреблений не было», — заключил эксперт.

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