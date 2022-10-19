Липецк, , 16:56 — REGNUM Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг данные о якобы закрытии региона и введении ограничений на движение транспорта. Об этом он написал в телеграм-канале 19 октября.

Игорь Артамонов Admlip.ru

«На территории Липецкой области Указом президента РФ введён уровень повышенной готовности. Ряд горячих голов уже поспешил нафантазировать себе закрытие региона, ограничение движения транспорта и прочее», — написал Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе контролируемая.

«Мы регулярно проводим заседания, посвящённые обеспечению безопасности в Липецкой области. Все необходимые меры на текущий момент приняты и выполняются. Сейчас ведём большую работу по приведению в надлежащий вид укрытий, обеспечиваем безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений», — подчеркнул глава региона.

Артамонов обратил внимание, что ограничений, связанных с перемещением, в регионе вводить не планируется.

«Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения — заблаговременно оповестим», — добавил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 октября на заседании Совбеза президент России Владимир Путин сообщил о введении режима повышенной готовности в ряде регионов Центрального и Южного федеральных округов.