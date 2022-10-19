Липецк, 19 октября 2022, 16:56 — REGNUM Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг данные о якобы закрытии региона и введении ограничений на движение транспорта. Об этом он написал в телеграм-канале 19 октября.

Игорь Артамонов
Игорь Артамонов
Admlip.ru
«На территории Липецкой области Указом президента РФ введён уровень повышенной готовности. Ряд горячих голов уже поспешил нафантазировать себе закрытие региона, ограничение движения транспорта и прочее», — написал Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе контролируемая.

«Мы регулярно проводим заседания, посвящённые обеспечению безопасности в Липецкой области. Все необходимые меры на текущий момент приняты и выполняются. Сейчас ведём большую работу по приведению в надлежащий вид укрытий, обеспечиваем безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений», — подчеркнул глава региона.

Артамонов обратил внимание, что ограничений, связанных с перемещением, в регионе вводить не планируется.

«Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения — заблаговременно оповестим», — добавил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 октября на заседании Совбеза президент России Владимир Путин сообщил о введении режима повышенной готовности в ряде регионов Центрального и Южного федеральных округов.