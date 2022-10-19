Рига, 19 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. На начало октября 2022 года 36 600 граждан с территории б. УССР, покинувших страну из-за боевых действий, зарегистрировали свое место жительства в Латвии. Об этом сообщили в Центральном статистическом управлении Латвии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Большинство прибывших в Латвию беженцев — женщины, количество которых составляет 22 800 человек, или 62,2%, а количество мужчин составляет 13 800 человек, или 37,8%. 11 300 человек или 30,8% являются несовершеннолетними.

25,4% прибывших не достигли трудоспособного возраста (0-14 лет), 68,2% находятся в трудоспособном возрасте (15-64 года), 6,4% — старше трудоспособного возраста (65 лет и старше). Из приехавших в Латвию женщин 72,6% находятся в трудоспособном возрасте, а среди мужчин — 61,1%.

По данным службы государственных доходов, в июле 2022 года 6700 граждан с территории б. УССР были зарегистрированы в качестве трудоустроенных лиц.

Из числа занятых 40,9% работают по простым профессиям, таким, как уборщики офисов, гостиниц и других помещений, кухонные работники, грузчики и других, 20,2% — работники сферы обслуживания и торговли, 15,6% — квалифицированные рабочие и ремесленники, а 0,5% - руководители.