Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга освободил от должности председателя комитета по инвестициям Романа Голованова, назначив его своим советником, сообщили 19 октября в пресс-службе Смольного.

Советник губернатора Петербурга Роман Голованов gov. spb.ru

48-летний Голованов, который возглавил комитет в январе 2019 года, решением Александра Беглова с 20 октября станет советником губернатора. Освободившееся место главы инвестиционного ведомства временно занял заместитель председателя комитета Иван Складчиков.

Еще одна кадровая перестановка в политической жизни Петербурга коснулась Кронштадтского района. Его глава Олег Довганюк с 24 октября переходит на работу в комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга на должность заместителя председателя комитета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко.

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