Краснодар, 19 октября 2022, 16:54 — REGNUM Оснований для введения ограничений на Кубани пока нет, сообщил 19 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Kremlin.ru

«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая», — написал глава Кубани в своём телеграм-канале.

Для Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, как сообщало ИА REGNUM, введён средний уровень реагирования. Здесь возможны мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС.