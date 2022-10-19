Краснодар, 19 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Оснований для введения ограничений на Кубани пока нет, сообщил 19 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Kremlin.ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая», — написал глава Кубани в своём телеграм-канале.

Для Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, как сообщало ИА REGNUM, введён средний уровень реагирования. Здесь возможны мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС.