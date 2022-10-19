Москва, , 16:54 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе в среду, 19 октября, разместил два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в полном объёме — на 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска № 29 021 с датой погашения 27 ноября 2030 года в объёме 25 млрд рублей. Спрос при этом составил 76,7 млрд рублей, средневзвешенная цена составила 97,8967% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 239 с погашением 23 июля 2031 года на 25 млрд рублей при спросе в 31,4 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 83,38% от номинала, средневзвешенная доходность — 10% годовых.

Напомним, в сентябре Минфин провёл единственный аукцион, реализовав ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 23 июля 2031 года в полном объёме — на 10 млрд рублей. После этого ведомство в течение месяца отказывалось от запланированных аукционов в связи с волатильностью на финансовом рынке.