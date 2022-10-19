Москва, 19 октября 2022, 16:54 — REGNUM Политолог Анна Федорова побеседовала с корреспондентом ИА REGNUM о мерах по обеспечению безопасности страны, которые обозначены в Указе президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех субъектах РФ.
Политолог Анна Федорова оценила меры по обеспечению безопасности страны
«Хорошо, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски. То есть не будет такого, чтобы одни и те же меры принимались во всей стране, вне зависимости от актуального уровня угрозы. Регионы разделены на четыре уровня угрозы, и таким образом власти на территориях получают разные дополнительные уровни возможностей. Это так же, как было во время пандемии — гибкое реагирование в зависимости от ситуации на конкретной территории. То есть, мы не распространяем одни и те же решения на всю страну. Это было бы неразумно», — считает Анна Федорова.
«Люди находятся на своих рабочих местах, все выполняют работу на своих участках, и обращает на себя внимание призыв сплотиться, держаться вместе. Это соответствует ожиданиям общества, потому что попытки расколов и внутренних конфликтов людей, сейчас конечно, очень невротизируют. Дополнительная ответственность ложится и на губернаторов, которые должны возглавить штабы теробороны, на них ложатся задачи по координации работы силовых ведомств», — продолжила эксперт.
«И еще один очень важный момент — президент очевидно в курсе неразберихи с выплатами мобилизованным, и твердо дал понять, что он этого не допустит, и все это безобразие надо прекращать», — подчеркнула эксперт.
19 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Жители твердо выразили свою волю быть вместе с Россией, но в Киеве отказались признать их выбор, используют террористические методы, объяснил президент. Главы регионов получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности.