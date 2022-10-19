Москва, , 16:54 — REGNUM Политолог Анна Федорова побеседовала с корреспондентом ИА REGNUM о мерах по обеспечению безопасности страны, которые обозначены в Указе президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех субъектах РФ.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Хорошо, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски. То есть не будет такого, чтобы одни и те же меры принимались во всей стране, вне зависимости от актуального уровня угрозы. Регионы разделены на четыре уровня угрозы, и таким образом власти на территориях получают разные дополнительные уровни возможностей. Это так же, как было во время пандемии — гибкое реагирование в зависимости от ситуации на конкретной территории. То есть, мы не распространяем одни и те же решения на всю страну. Это было бы неразумно», — считает Анна Федорова.

«Люди находятся на своих рабочих местах, все выполняют работу на своих участках, и обращает на себя внимание призыв сплотиться, держаться вместе. Это соответствует ожиданиям общества, потому что попытки расколов и внутренних конфликтов людей, сейчас конечно, очень невротизируют. Дополнительная ответственность ложится и на губернаторов, которые должны возглавить штабы теробороны, на них ложатся задачи по координации работы силовых ведомств», — продолжила эксперт.