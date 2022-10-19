Москва, , 16:53 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об определении деятельности Минобороны России, ФСО, Росгвардии, МЧС, ФСБ, СВР, Следственного комитета и Генпрокуратуры по порядку организации физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Действующее законодательство не предоставляет федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых предусмотрены военная служба и иные специальные виды службы, право нормативного регулирования физической подготовки.

Законопроект позволит ведомствам, в которых предусмотрены военная служба и иные специальные виды службы, устанавливать требования к порядку организации и финансированию физической подготовки, а также уровню физической подготовленности уже проходящих военную и иную специальную службу лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии для мобилизованных организовали курсы боевых единоборств