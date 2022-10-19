Херсон, , 17:00 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью вызвать затопление территорий Херсонской области, сообщил 19 октября журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Херсонская область Липунов Дмитрий

«Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придёт и доставит неудобства», — рассказал Сальдо.

По его оценкам, из-за разрушения шлюзов вода может подняться до 1,5 метра.

«Большая часть Херсона находится на высоком берегу, ему ничего не угрожает. Но некоторые микрорайоны областного центра, как Остров, которые ниже стоят, там может вода подняться. Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время», — сказал Владимир Сальдо.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернаторы стали официально вовлечены в СВО — политолог

Читайте развитие сюжета: На левый берег Днепра перемещено свыше семи тыс. жителей Херсонской области