Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 18:18 — REGNUM Весной 2023 года МЧС России проведёт межведомственные опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика — 2023» в регионе. Об этом сегодня, 19 октября, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Глава МЧС России Александр Куренков МЧС России

По его словам, в опытно-исследовательских учениях примут участие не только специалисты МЧС, но и других ведомств и структур.

«Каждый сценарий ликвидации условной ЧС направлен на совершенствование существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике. Кроме того, это отличная возможность в реальных условиях апробировать новейшие образцы спецтехники и технологий», — сказал глава МЧС России.

Куренков также отметил, что основной площадкой для отработки практический действий учений станет посёлок Сабетта.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации провели плановое воздушное патрулирование над акваториями Тихого океана, Берингова и Охотского морей.

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