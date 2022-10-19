Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Новая политика стран «Большой семерки» по ограничению продаж российской нефти не будет распространяться на производителей ОПЕК+, чей план по сокращению добычи нефти вызвал недовольство США, сообщает 18 октября Reuters со ссылкой на представителя американского казначейства.

Ойл. Нефть. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что США уже предупредили об этом членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), надеясь таким образом восстановить отношения с Саудовской Аравией, главным экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК, после того, как Вашингтон обвинил арабскую страну в сотрудничестве с Россией и попытке лишить рынки предложения.

Напомним, что ранее ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день для сбалансирования рынков. После этого президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

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