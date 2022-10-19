Вашингтон, 19 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Новая политика стран «Большой семерки» по ограничению продаж российской нефти не будет распространяться на производителей ОПЕК+, чей план по сокращению добычи нефти вызвал недовольство США, сообщает 18 октября Reuters со ссылкой на представителя американского казначейства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл. Нефть. США

Отмечается, что США уже предупредили об этом членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), надеясь таким образом восстановить отношения с Саудовской Аравией, главным экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК, после того, как Вашингтон обвинил арабскую страну в сотрудничестве с Россией и попытке лишить рынки предложения.

Напомним, что ранее ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день для сбалансирования рынков. После этого президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.