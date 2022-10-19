Минск, , 17:15 — REGNUM Белорусские экспортные грузы сейчас вывозятся через 14 российских портов в северо-западной части России, на Чëрном и Азовском морях. Об этом рассказал вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак 19 октября на заседании Национального собрания, передает Sputnik.

Флаги Белоруссии и России Roman Poulvas

По словам белорусского вице-премьера, маршруты доставки белорусских грузов в порты России уже отработаны. За январь-сентябрь через российские порты было вывезено 3,6 млн тонн грузов. Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Ещë одно направление усиленного экспорта — Китай, здесь логистика сухопутная, грузы везут по железной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что Белоруссия нарастила контейнерные перевозки в Китай в четыре раза.